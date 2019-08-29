"Токсична для инвесторов": в России забили тревогу из-за гибели фондового рынка

Российская Федерация стала токсичной для иностранных инвесторов, что ударило по фондовому рынку страны.

"Россия токсична, поэтому Morgan Stanley вообще покинул российский рынок, а от локального бизнеса Deutsche Bank, Credit Suisse, Bank of America остались рожки да ножки", – пишет в колонке Forbes Russia шеф-редактор издания Николай Мазурин.

В частности, журналист обратил внимание на арест американского финансиста Майкла Калви. Еще в 1994 году он зарегистрировал первый фонд прямых инвестиций, а за 25 лет фонды Baring Vostok Capital Partners вложили более $3,5 млрд в 80 российских компаний.

"Калви сейчас под домашним арестом и не может даже выйти на террасу своего пентхауса с видом на Большой театр, так как, по мнению обвинения, велик риск его падения вниз… Тут можно задать и риторический вопрос: стоило ли продолжать вести бизнес в России после введения санкций и постепенного превращения российско-американских отношений в театр абсурда", – пишет Мазурин.

"Шумная затянувшаяся вечеринка на российском инвестиционном рынке закончилась, остались лишь разбитые бокалы и пятна на скатерти. И не так важно, кто виноват, важно, к чему мы пришли почти через 30 лет финансовой эволюции: нет рынка, нет бизнеса, нет ничего. На ландшафте ядерной зимы – только государство" – резюмировал журналист.

Журналист обратил внимание на арест американского финансиста Майкла Калви ТАСС

​Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Позже стало известно, что посол США в России Джон Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

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