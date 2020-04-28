Депутат "Слуги народа" Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину.

На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.

"Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время "медиа-охоты", фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты "Бигус.Инфо" якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой, это не так", – сказано в сообщении.

Скандал с рестораном "Велюр"

Нардеп заявил, что намерен срывать "лживые маски". Но также он подтвердил, что в ресторане "Велюр" иногда проводит личные встречи.

"По слогам читайте – "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко... В "Велюре" же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева", – пояснил Тищенко.

Политик также назвал расследование журналистов "информационным заказом".

"PS. Разумеется, если есть "информационный заказ", правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила", – заключил "слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Крещатике, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

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