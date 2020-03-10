Тихое продолжение агрессии России? Как "Сбербанк" давит на судей, чтобы сохранить контроль над украинскими предприятиями

Переименование "Сбербанка России" в ОАО "Сбербанк" имеет целью ввести в заблуждение рядового гражданина и убрать ассоциативную привязку со страной-агрессором. Однако в юридической и фактической плоскости это не изменило принадлежность этого банка к России. А главное, цели его создания на территории Украины и тех задач, которые перед ним поставила материнская компания.

Наивно думать, что задача российского банка – это финансирование украинских предприятий с целью их дальнейшего развития. Фактическим задачей стоит и стояло получения контроля над промышленностью Украины, в том числе путем захвата активов отечественных производственных предприятий. Это скрытая форма агрессии и рейдерства.

На сегодняшний день "Сбербанку" (России) переданы в ипотеку и залог основные фонды предприятий тяжелого машиностроения, горнодобывающей промышленности, авиации, энергетической и пищевой промышленности, то есть это фактическое продолжение военной агрессии и вопрос внутренней безопасности Украины.

На этой карте отмечена только сотня крупных предприятий и компаний, которые передали в ипотеку или заложили свои основные фонды "Сбербанку" (России) из тысяч фактических его "заложников". Данные взяты из открытых официальных реестров. Каждая точка – это предприятие и ориентировочное его расположения.

Одни предприятия уже закончили борьбу и сдались, другие остановлены и разорены, третьи перешли в собственность "Сбербанка", какие-то еще борются, хотя перспектива туманная.

Так, например, "Харьковский коксовый завод" закончил борьбу с "Сбербанком" тем, что полностью перешел в собственность банка и был отдан в управление. "А представителем владельцев стал Сергей Кузяра. Многогранная личность, известная как советник двух министров энергетики, человек Януковича и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Часто Кузяру называли угольным менеджером Александра Януковича".

Даже когда предприятия вступают в борьбу за спасение своих активов, они подвергаются откровенно нечестной игре. Методы работы "Сбербанка" разнообразные аж до уголовных.

Очередным примером опустошение предприятия тяжелой промышленности является ОАО "УКРВТОРЧОРМЕТ". Попав в русскую кабалу, последнее пыталось защищаться в судебном порядке. Однако, как видно из открытых источников официальной информации, русский банк использовал привычные для него методы воздействия на судей. Так, высший совет правосудия 14 марта 2019 года рассмотрел сообщение судьи хозяйственного суда Киевской области Конюх Ольги Васильевны о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия. Как отмечается в сообщении, в производстве судьи Конюх О.В. находилось дело по иску акционерного общества "Сбербанк" к ООО "Интер РТИ", ОАО "Укрвторчормет" о взыскании долга и неустойки. 28 сентября 2018 года в хозяйственный суд Киевской области поступило сообщение АО "Сбербанк" от 21 сентября 2018 года с подписью председателя правления, которое содержало угрозы судьям и членам их семей в случае принятия решения, нарушающего интересы этого общества. По результатам рассмотрения указанного уведомления судьи Конюх О.В. прокуратура города Киева начала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Однако, пока правоохранительные органы что-то рассматривают и что=то нарушают, все производственное имущество ОАО "УКРВТОРЧОРМЕТ" до последней производственной пилы через судебные решения перейдет в собственность "Сбербанка", по крайней мере к таким выводам приводит принято 15.01.2020 г. Хозяйственным судом Сумской области решения по делу 920/937/18.

Завершение скандальной истории с ТЦ "Магеллан" вообще, произошло в лучших традициях вооруженного рейдерского захвата.

Если суд принимает решение не в пользу банка, то применяется беспрецедентное давление на судей через угрозы физической расправы с судьей или членами его семьи. Как это было с судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда (ныне – Северный апелляционный хозяйственный суд) Мальченко Антониной Александровной. Она обратилась в Высший совет правосудия и 12 марта прошлого года дело было рассмотрено. Судья заявила о вмешательстве в ее работу со стороны "Сбербанка", дело по иску которого она рассматривала.

Докладчик по рассмотрению заявления на заседании ВРУ отметил в частности следующее: "1 октября 2018 года в Киевский апелляционный хозяйственный суд поступило сообщение с подписью председателя правления акционерного общества "Сбербанк", адресованное судье Мальченко А.А., в котором, в частности, изложено следующее: "С данного момента любые действия, направленные на ущемление интересов АО "Сбербанк", или действия, совершенные в пользу оппонентов АО "Сбербанк" будут расцениваться руководством АО "Сбербанк" в качестве умышленных препятствий интересам Российской Федерации в Украине и повлекут за собой последствия в виде открытия уголовных производств в отношении таких лиц Следственным комитетом Российской Федерации".

По свидетельству судьи, после подачи ей заявления о давлении ей стали приходить сообщения с угрозами, в том числе с упоминанием о безопасности ее сына. По этим фактам Нацполиция открыла производство.

В свою очередь "Сбербанк" настаивал на том, что подобные угрозы были провокацией с целью дискредитировать банк и обратился в ГПУ.

Похожая история произошла с судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимиром Билоусом. Пресс-служба суда сообщила, что Белоус обратился с сообщением в ВРП и ГПУ, в котором отмечает, что в адрес суда поступило письмо с подписью председателя правления акционерного общества "Сбербанк" с угрозами в адрес судьи и членов его семьи. На этот раз "Сбербанк" также заявил о преднамеренной дискредитации.

С подобными обращениями относительно получения угроз от АО "Сбербанк" в ВРП обращались судьи хозяйственного суда Киевской области Конюх О.В. и Грехова А.А., судья хозяйственного суда Харьковской области Буракова А.М.

"Сбербанк использует и другие тактики. Например, обвинения судей в неправильной позиции и подаче жалоб в Высший Совет Правосудия еще до вынесения решения. Так, в деле коллегии судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Верховця А.А., Остапенко А.Н., Сотникова С.В.

А с 2020 года "Сбербанк" начал действовать не только путем запугивания, но и очернювання в СМИ судей, рассматривающих дела, где фигурирует банк. Так, в Высший совет правосудия поступило сообщение судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Кравчука Геннадия Анатольевича о вмешательстве в его профессиональную деятельность.

Кравчук сообщил, что в производстве Северного апелляционного хозяйственного суда в составе коллегии судей, где он председательствует, находится на рассмотрении апелляционная жалоба АО "Сбербанк" на решение Хозяйственного суда города Киева от 20 июня 2019 года по делу по иску ОАО "Квазар" к АО "Сбербанк" о признании обязательства "Квазара" по договору о предоставлении кредитной линии от 29 апреля 2010 года, заключенному с Акционерным обществом "Сбербанк", прекращенным частично в размере 75 011 398,00 грн в связи с их исполнением.

Однако накануне, в один день – 4 февраля, на интернет-ресурсах, таких как "Антикор", "Украинские новости", "Апостроф", появились публикации, в которых авторы связывают неформальными отношениями или "заговором" с народным депутатом Украины из фракции "Слуга народа" и Адвокатского объединения "Новиков и Партнеры", адвокаты которого представляют права и интересы ПАО "Квазар" по указанному делу. Судью обвиняют, в частности, в затягивании судебного процесса и содействии ОАО "Квазар" избежать ответственности по кредитным обязательствам перед АО "Сбербанк". Зато сам Кравчук отмечает, что все обвинения безосновательны.

"Из содержания указанных публикаций видно ярко выраженную ссылку на то, что судебное решение в хозяйственном деле будет "законным и справедливым" только тогда, когда оно будет принято в пользу ответчика, то есть АО "Сбербанк", а любое другое по содержанию судебное решение, по мнению "авторов" указанных публикаций, будет свидетельствовать о заангажированности Кравчука Г.А. как судьи по делу в отношении одной из сторон дела, в данном случае к ответчику, и неформальное (внесудебное) общение с другими участниками судебного процесса", – пишет издание "Судебная власть Украины".

А как судьям противодействовать этой стремительно российской агрессии на работников украинской Фемиды со стороны "Сбербанка", если никакие меры против такого давления не действенны? Высший Совет Правосудия по сути бессилен, ведь все, что может сделать – это обратиться в правоохранительные органы. Или судьи остались один на один с агрессором?

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