Тихановская заявила, что попросила бы у Путина денег

Кандидатка в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская заявила, что при встрече с лидером России попросила бы у него денег, когда будут новые выборы.

"Тратьте деньги, которые идут режиму, при котором сейчас убивают беларуский народ в вашей стране! Или отдайте нам деньги, когда будут новые выборы. Мы давно друзья и соседи. Мы ими и остаемся", – сообщила Тихановская в интервью изданию Deutschlandfunk.

Она также отметила, что сказала бы Путину о желании беларусов к переменам.

По словам Тихановской, Беларусь сама хочет определять свое будущее.

"Путин поддерживает Лукашенко, он не поддерживает беларуский народ. Я хочу, чтобы он остановился. Мы, беларусы, хотим и дальше жить с Россией в Союзном государстве, но не хотим дальнейшей интеграции", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с Владимиром Путиным по ситуации в Беларуси.