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26 февраля • обновлено в 10:37
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Тигипко станет новым премьер-министром Украины – источник

23.7т
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В ближайшее время бизнесмен и бывший политик Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины.

Об этом сообщили OBOZREVATEL источники. При этом переговоры с Тигипко все еще продолжаются.

Что касается Гончарука, скорее всего, он покинет пост по собственному желанию. Кандидатуру же Тигипко поддержит большинство. Именно его выбрали на замену Гончаруку из-за большого опыта.

Тигипко станет новым премьер-министром Украины

Тигипко станет новым премьер-министром Украины

LB

Тигипко с 2002-го по 2004 год был главой Нацбанка. В 2010 году он баллотировался на пост президента Украины. В 2010-2012 годах занимал должность вице-премьер-министра по социальной политике в правительстве Николая Азарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о назначении Тигипко на пост премьера сообщил Kyiv Post со ссылкой на анонимные источники.

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Автор
Екатерина Луговская
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А где пруфы ? И что за "источник" ? я тоже могу истории сочинять. Очередной вброс для по-ло-ум-ных рагулей, а они и верят.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А где пруфы ? И что за "источник" ? я тоже могу истории сочинять. Очередной вброс для слабоумных рагулей
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Азарова ещё бы пригласил.
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