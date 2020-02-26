Тигипко станет новым премьер-министром Украины – источник

В ближайшее время бизнесмен и бывший политик Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины.

Об этом сообщили OBOZREVATEL источники. При этом переговоры с Тигипко все еще продолжаются.

Что касается Гончарука, скорее всего, он покинет пост по собственному желанию. Кандидатуру же Тигипко поддержит большинство. Именно его выбрали на замену Гончаруку из-за большого опыта.

Тигипко станет новым премьер-министром Украины LB

Тигипко с 2002-го по 2004 год был главой Нацбанка. В 2010 году он баллотировался на пост президента Украины. В 2010-2012 годах занимал должность вице-премьер-министра по социальной политике в правительстве Николая Азарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о назначении Тигипко на пост премьера сообщил Kyiv Post со ссылкой на анонимные источники.

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