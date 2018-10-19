Тигипко разрешили купить "Кузницу" у Порошенко

Антимонопольный комитет предоставил разрешение украинскому олигарху Сергею Тигипко на приобретение более 50% акций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

Такая информация появилась на сайте АМКУ. Правда, в сообщении пресс-службы не были указаны имена.

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины (опосредованно через компанию "Евинз Лимитед" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЧАО "Завод" Кузница на Рыбальском" (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что информация о сделке появилась уже давно. Само заявление Тигипко поступило в комитет 26 сентября этого года, после чего ведомство начало анализ. Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.

Ранее группа "ТАС" Тигипко подтвердила информацию о достижении предварительной договоренности о покупке "Завода "Кузница на Рыбальском".

Крупнейший акционер завода "Кузница на Рыбальском" - фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду "ВИК" Игоря Кононенко.