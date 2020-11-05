Украинцы в разы переплачивают за тесты на COVID-19: какая реальная себестоимость и кому идет сверхприбыль

Украинцы уже сделали около 3,3 млн тестов на общую сумму более 2,6 млрд грн (общие данные по государственным и частным лабораториям из расчета усредненной стоимости). Часть лабораторий ежедневно получает сверхприбыль. При себестоимости проведения одного теста в 200 грн (без стоимости реагентики) цены на тестирования достигают более трех тысяч гривен.

В таких условиях лаборатория может полностью окупиться всего за несколько дней. О том, кто и сколько зарабатывает на тестах для украинцев, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лаборатория может окупиться за дни: сколько на самом деле стоит тест

Себестоимость одного теста посчитать не сложно. В каждой лаборатория она своя, но в среднем это около 200 грн плюс стоимость реагентики , которую покупают отдельно. В этом уравнении есть две переменных: какой реагент покупать и какую наценку установить.

"Многие просто обнаглели", – делится своими впечатлениями о ситуации на рынке руководитель одной из крупных сетей лабораторий. По его словам, даже с учетом, если работать полностью "вбелую", платить все зарплаты, инвестировать в оборудование, проведение самого теста без стоимости реагента не может быть больше 200 грн.

Он (реагент) может стоить как 60, так и 500 грн. Немецкие и американские стоят дорого, а, например, новоиспеченный украинский поставщик наборов "Укргентех" берет всего 6 тысяч за 100 штук. И многие используют именно украинские тесты.

Тест показывает "позитивный" результат, когда обнаруживает определенное количество "копий вируса". И если хороший и дорогой немецкий реагент покажет "позитивный" результат при наличии 250 копий, то дешевый китайский аналог заметит вирус только при наличии 450 копий. Что это значит? Если лаборатория экономит, вы можете быть зараженным, сдать тест, который покажет, что вы здоровы.

Но даже если тест стоит 3 тысячи, это не значит, что лаборатория использует тот самый качественный набор, а не покупает в Китае или "поддерживает украинского производителя". Цена вовсе может меняться без каких-либо оснований.

Цена взлетела в 4 раза за несколько недель

Одна из известных лабораторий, у которой проходили тестирования сотрудники OBOZREVATEL, всего за несколько недель подняла стоимость в четыре раза. Первые тесты стоили 600 грн, во второй раз пришлось заплатить уже 790 грн за каждого, затем цена поднялась до 1100 грн, 1950, а буквально через неделю тест с переводом на английский предложили уже за 2400 грн.

"Справедливой" можно считать цену до 1000 грн. Она покроет и себестоимость самого проведения анализа (не больше 200 грн), и покупку самого дорого реагента (500 грн) и даст ощутимую прибыль. В Минздраве же посчитали, что себестоимость составляет около 700 грн. Все, кто предоставляет услуги по более высоким ценам, имеют сверхприбыль.

К примеру, лаборатория "Дила" 31 октября сделала 2227 тестов (данные ЦОЗ). За каждый пришлось заплатить 1800 грн. Учитывая уровень себестоимости, только за один день компания получила 2,2 млн грн сверхприбыли. И это только за один день!

Хорошая лаборатория может стоить около 50 тыс. евро, а от известного производителя – 150-300 тысяч евро. При этом, как рассказывает OBOZREVATEL один из участников рынка, совсем недавно американскую лабораторию приобрели всего за миллион гривен. То есть она может полностью окупиться всего за считанные дни.

Еще совсем недавно сверхприбыль получали производители медицинских масок, теперь же, когда число заразившихся растет с каждым днем, их место заняли лаборатории. Раньше эта деятельность не вызывала особого интереса: оборудование дорогое, чтобы получать ощутимую прибыль, нужно делать миллионы тестов и создать целый конвейер. Сейчас достаточно тестировать на COVID-19.

"Хороший анализатор стоит 120-130 тысяч евро. Чтобы честно получить лицензию, стандарт ИСО 15189, у нас ушло четыре года. Но мы делали все честно, а в Украине все возможно", – рассказали в одной из лабораторий.

Кто и сколько берет за тесты

В Киеве, как подсчитали в Антимонопольном комитете, в государственных лабораториях цена доходит до 1800 грн (в среднем 900 грн), а в частных клиниках – до 3400 грн. В среднем рентабельность – 70%, но закон это, как говорят в АМКУ, не нарушает – сговора нет, а из-за большого спроса бизнес имеет и возможности, и права устанавливать ту цену, на которую согласятся украинцы.

Сколько стоит тест в крупных лабораториях Киева:

"Николаб" 740 грн

"Евролаб" 1450 грн

"Омега Киев" 1200 грн

"Дила" 1480-1800 грн (зависимо от сроков выполнения)

"УЛД Центр" 1555 грн

"МедиАн" 1600 грн

CSD Lab 1500 грн

"Синэво" 990 грн

Из всех перечисленных лабораторий OBOZREVATEL удалось официально получить комментарий только от "Синэво". Там рассказали, что сознательно отказались от украинских или китайских реагентов.

"Стоимость реагентики, которую мы используем, для одного ПЦР-теста составляет около 500 гривен. Еще 200-250 гривен составляют переменные затраты на персонал, амортизацию оборудования, аренду помещений, содержание лаборатории и прочее. Что касается заработка, то мы выбрали для себя стратегию сбалансированной и социально-ориентированной цены, поэтому наша маржа на ковидных тестах – минимальная", – говорит Николай Скавронский, коммерческий директор "Синэво". По его оценкам, все, что выше 1000 грн – завышенная цена.

Нужно учитывать расходы на содержание оборудования, на одноразовый пластик, амортизацию самплеров, реагенты, стерилизацию помещений, а еще – содержание помещений и зарплаты, рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института молекулярной биологии НАН Украины Оксана Пивень.

"Поверхность обрабатывается ультрафиолетом, значит добавляется амортизация оборудования. Не забывайте про электроэнергию и оплату труда человека, который проводит этот анализ. Это сотрудник с высшим специальным образованием. И каждая частная лаборатория закладывает свою маржу. Кто-то использует ситуацию, кто-то нет, это нужно уже спрашивать у них", – говорит Пивень.

Врач-инфекционист Сергей Крамарев добавляет, что цена зависит и от производителя наборов для тестов. "Одно дело Германия, другое – Китай или Южная Корея. Также учитывается и стоимость оборудования для проведения тестов. Например, у нас в инфекционной больнице оборудование было закуплено перед карантином с помощью спонсоров. Оно занимает две комнаты и стоило миллионы. К тому же там соблюдается полная стерильность и все это обходится в дополнительные расходы", – поясняет Крамарев.

Кто создает украинские реагенты для тестов

Самый крупный производитель ПЦР-тестов в Украине – "Укргентех" . Они продают реагентику на одну реакцию за 60 грн (партиями по 100 штук). Это самая низкая цена на украинском рынке. Опрошенные OBOZREVATEL инфекционисты говорят, что стоимость одной реакции у конкурента может составлять около 140 грн (продают партиями по 50 штук).

"Укргентех" существует всего три года, размер уставного капитала – 1000 грн. Зарегистрированы они в квартире панельной многоэтажки на Голосеевском проспекте. До недавнего времени бенефициарным собственником была Любовь Столяр. На момент открытия компании девушке было всего 26 лет.

В этом доме находится производитель тестов google.com/maps

Сейчас фирмой владеет харьковчанин Олег Санжаровский. Всего за несколько месяцев небольшая компания с оборотом в несколько миллионов гривен в год превратилась в крупнейшего в стране поставщика тестов, начала продавать их по всей стране. Покупают медицинские учреждения и даже Офис президента (закупили на 36 млн грн). От лабораторий и различных государственных центров "Укргентех" получили уже 18 млн грн.

В распоряжение OBOZREVATEL попали материалы дела, в которых говорится, что правоохранители подозревают "Укргентех" в сговоре с государственным Херсонским областным лабораторным центром Минздрава с целью хищения бюджетных средств.

Дело "Укргентех"

И это только один центр. И, вероятно, сами тесты сомнительного качества. Журналисты lb.ua опубликовали письмо Центра общественного здоровья, в котором говорится, что использовать тесты компании нельзя, так как они не соответствуют заявленному качеству.

"Укргентех" поставляет некачественные тесты lb.ua

Такие тесты нельзя использовать lb.ua

Первые компоненты "Укргентех" получил из Китая, якобы чтобы поставлять в больницы. Их закупил Офис президента через скандальный фонд, на который деньги собирали у бизнеса, по цене 60 грн за штуку (по такой же стоимости продают и сейчас). Подробнее о самом фонде можно прочитать здесь. О компании практически ничего не известно даже опытным инфекционистам, которые хорошо знают всех производителей. Основной вид ее деятельности, согласно реестру, – неспециализированная торговля.

Количество выявленных случаев коронавируса в Украине растет с каждым днем. И, вероятно, в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться. Государство не регулирует стоимость тестирования и чем выше спрос, тем больше придется платить. О том, с кем связаны производители "украинских тестов" и как смогли получить миллионы бюджетных средств – читайте вскоре на OBOZREVATEL.