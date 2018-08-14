В Крыму оккупанты захватили недра Черного и Азовского морей

В России вступил в силу закон, согласно которому в оккупированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации.

Согласно подписанному 3 августа президентом России Владимиром Путиным закону, теперь право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ.

Все украинские лицензии, выданные до оккупации Крыма, считаются недействительными, передает ТАСС.

“Теперь правительство РФ будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий”, - говорится в сообщении.

До момента вступления закона в силу право пользования участками недр предоставлялось без проведения торгов по решению Кабинета министров России на основании заявки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин "узаконил" аннексию Крыма, подписав закон о территории Российской Империи.