Зарплата Илона Маска установила исторический рекорд: сколько заработал

Исполнительный директор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний по версии The New York Times.

Как сообщается на сайте издания, в 2018 году его вознаграждение составило $2,284 млрд, тогда как в 2017-м — около $50 тыс. За год оно выросло на 4,575 млн %, или в 45 тыс. раз. Отмечается, что сумма его вознаграждения является историческим рекордом.

При этом большая часть суммы — опционы на акции. Выплаты привязаны к достижению ключевых показателей. Все опционы Маск сможет получить только тогда, когда рыночная капитализация компании вырастет в 18 раз — до $650 млрд. Сейчас она стоит $35 млрд.

Такая структура вознаграждения обусловлена опасением, что Маск может начать уделять больше внимания своим другим проектам, в частности компании SpaceX, или вообще уйти из Tesla.

В пятерку самых высокооплачиваемых CEO попали также Дэвид Заслав из Discovery ($129 млн), Никеш Арора из Palo Alto Networks ($125 млн), Марк Хэрд и Сафра Кэтц из Oracle (по $108 млн).

Всего в рейтинг входят 200 глав компаний. Их медианное вознаграждение составило $18,6 млн, что на $1,1 млн, или 6,3% больше, чем годом ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский производитель электрокаров Tesla может обанкротиться за 10 месяцев, если радикально не пересмотрит бюджет.

Недавно компания собрала дополнительно 2,7 млрд долларов финансирования, однако на производство уходят столь большие средства, что этого не хватит и на год.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!