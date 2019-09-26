Tesla и роскошные особняки: журналисты показали, где и как живет Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м на Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.

У главы парламента также есть 500 кв. м земли в селе Здоровка Васильковского района Киевской области. Там же у него и квартира площадью 232,5 кв. м, сообщают "Вести".

Кроме того, Разумков задекларировал квартиру в Киеве на 75 кв. м, еще одна на 165,55 кв. м – указана в равных частях с его матерью, актрисой Натальей Кудрей.

На Софиевской Борщаговке журналисты сфотографировали большой двухэтажный особняк голубого цвета, который принадлежит спикеру Рады.

Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли – 642,5 тыс. грн.

"Квадрокоптер позволяет заглянуть за высокую ограду. Но чересчур углубиться в территорию дрону не удается: этот участок попадает в так называемую зону отсутствия сигнала для квадрокоптеров из-за близости аэропорта "Киев", – отмечают журналисты.

Журналисты показали, где и как живет cпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков "Вести"

В селе Здоровка находится второй по величине объект недвижимости, которым владеет Разумков. Двухэтажный дом на два подъезда разделен пополам на две семьи.

Между двумя частями тонкий забор. Рядом с домом находится большое озеро.

Журналисты показали, где и как живет cпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков "Вести"

Разумков зарегистрировал эту недвижимость в 2009 году. Ее стоимость составляла 648,5 тыс. грн или около $80 тыс. по старому курсу.

За забором журналисты заметили BMW Х5 черного цвета и новую Tesla серого цвета без номеров. Такие электромобили сейчас продают за $75 тыс.

Однако в декларации спикера указаны другие авто: Toyota Land Cruiser 200, Mazda 6 и Toyota Camry.

Журналисты показали, где и как живет cпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский с семьей проживает в поселке Иванковичи в Киевской области. Коттеджный городок "Маєток" находится в 30 километрах от столицы.

Дом, площадью 353 квадратных метра, он купил в 2008 году за 814,9 тысячи гривен. На тот момент курс был 6,9 гривни за доллар, соответственно цена особняка составляла около 118,6 тысяч долларов.

Спустя четыре месяца Зеленский купил здесь же 12 соток земли за 702,2 тысячи гривен, что тогда составляло 91,2 тысячи долларов.

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