Террористы "ДНР" похвастали "отжатой" дорожной техникой. Видео

"Полевой командир ДНР" Александр Ходаковский похвастал, что "отжал" несколько грузовиков, асфальтоукладчиков и экскаваторов, которые террористы обнаружили на одном из пустырей в центре Донецка.

Основанием стало то, что владелец спецтехники переехал на территорию, подконтрольную Украине. На это обратил внимание блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Боевики сначала не поняли – это техника "отжатая" в предыдущие годы, или их владелец сбежал от оккупации. Чтобы выяснить это, даже провели "спецоперацию" – забрали несколько автомобилей и дождались, когда пропажей заинтересуется милицейская "крыша", которой якобы платил владелец техники.

В итоге все добро забрали под предлогом того, что террористам на позициях не хватает техники, а дорожные службы работают на старье.

Техника, которую "отжали" террористы Денис Казанский

Техника, которую "отжали" террористы Денис Казанский

"Вот этот "защитник Донбасса" в принципе не допускает, что где-то в Донецке может стоять чья-то техника, что это частная собственность и владельцу решать, что с ней делать и где ее держать. Они просто увидели, что стоит техника и стали решать, как ее себе присвоить", – возмутился Казанский.

Блогер отметил, что техника не была брошена – на ней были номера. "Но вопросы собственности в "народной республике" решаются очень просто – у кого больше оружия, тот и прав", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" отобрали здание, которое принадлежало Донецкой академии парикмахерского искусства – филиалу Киевского института культуры.

На территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.