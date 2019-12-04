"Кричали обидные вещи!" Замглавы НБУ заявил о давлении на нее и семью

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на нее и семью оказывают психологическое давление.

"Террор против НБУ. Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали разные обидные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не сама. С дочкой. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив за собой кучу грязи", – написала Рожкова в Facebook.

По ее словам, сегодня митингующие пришли снова и снесли ворота, которые закрывали улицу.

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"Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей?" – сообщила Рожкова.

Первый заместитель главы НБУ отметила, что плакаты, громкоговорители, акустические системы и другие инструменты идут в ход, чтобы произвести психологическое давление.

"Эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления. И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", – резюмировала Рожкова.

Первый заместитель главы НБУ отметила, что плакаты, громкоговорители, акустические системы и другие инструменты идут в ход, чтобы произвести психологическое давление

Как сообщал OBOZREVATEL:

Национальный банк Украины публично обвинил экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского в давлении, заказных материалах, атаке "титушек", которые якобы пытались ворваться в здание регулятора.

Коломойский устроил штурм Национального банка работниками своих заводов с целью отмены решений по взысканию с них денег, а также желая подготовить почву для смены правления банка.

Бывший владелец ПриватБанка, которого НБУ публично обвинил в давлении, заказных материалах и атаке "титушек", может выйти сухим из воды.

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