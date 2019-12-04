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4 декабря • обновлено в 15:55
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"Кричали обидные вещи!" Замглавы НБУ заявил о давлении на нее и семью

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Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на нее и семью оказывают психологическое давление.

"Террор против НБУ. Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали разные обидные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не сама. С дочкой. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив за собой кучу грязи", – написала Рожкова в Facebook.

По ее словам, сегодня митингующие пришли снова и снесли ворота, которые закрывали улицу.

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"Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей?" – сообщила Рожкова.

Первый заместитель главы НБУ отметила, что плакаты, громкоговорители, акустические системы и другие инструменты идут в ход, чтобы произвести психологическое давление.

"Эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления. И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", – резюмировала Рожкова.

Первый заместитель главы НБУ отметила, что плакаты, громкоговорители, акустические системы и другие инструменты идут в ход, чтобы произвести психологическое давление

Первый заместитель главы НБУ отметила, что плакаты, громкоговорители, акустические системы и другие инструменты идут в ход, чтобы произвести психологическое давление

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Екатерина Рожкова
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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