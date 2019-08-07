"Территория шавермы и беляшей": сеть высмеяла проблемы с ресторанным бизнесом в Крыму

В оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с ресторанным бизнесом.
"Ресторанному бизнесу в Крыму кранты. Спроса на недешевое нет от слова совсем", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
"Пытаются удешевить себестоимость – получаются помои – последние клиенты уходят. Замкнулся круг", – добавила она.
В качестве примера блогер приводит слова местной жительницы, которая пришла в популярный ресторан в Севастополе.
В частности, женщине подали испорченные блюда – в салатах "Цезарь" были волосы, тухлые яйца и помидоры.
"5 лет и Крым – территория шавермы и беляшей. Спрос, господа, только на жрать. Не кушать, не отдыхать, не посидеть", – резюмировала Roksolana.
В оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с ресторанным бизнесом
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.
В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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