"Терпите, ребята!" Зеленский пообещал решить проблемы "евробляхеров"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал пересмотреть законодательство о растаможивании автомобилей на европейских номерах.

Пересмотр произойдет после того, как будет сформирована новая Верховная Рада, сообщил глава государства во время визита в Закарпатскую область, свидетельствует информация Uzh Inform.

В частности, Зеленский заверил автомобилистов, что после выборов в парламент законодательство о растаможивании будет пересмотрено, и владельцам таких машин не придется бояться штрафов.

Президент выразил надежду, что новые народные депутаты прислушаются к его пожеланиям и перестанут игнорировать инициативы в этом вопросе.

Зеленский отметил, что если в Офисе президента будут найдены другие инструменты отсрочки штрафов для "евробляхеров", кроме законодательных, то они будут использованы.

"Терпите, ребята. Потерпите. Мы можем пообещать, что решим эту проблему, как только у нас будет Рада", – резюмировал президент.

Напомним, что в Киеве 15 мая владельцы авто на еврономерах частично перекрыли движение на ул. Грушевского. Они требовали продления льготного периода для растаможки своих машин, который должен был истечь 22 мая.

Какие штрафы введут:

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Президент намерен пересмотреть законодательство о растаможивании автомобилей на европейских номерах

Как писал OBOZREVATEL, также "евробляхеры" лишатся права заниматься коммерческой деятельностью, например, работать в службах такси.

8 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см – €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

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