Нефть матушка дешевеет...

Не иначе, саудитам Трамп предложил такой компромисс: мы не вводим против вас санкций за убийство журналиста, а вы выходите из соглашения ОПЕК+ и начинаете наращивать добычу...

Короче терпилой за убийство саудитами своего журналиста будет Путин. Я специально пишу - Путин, потому, что россияне все равно всех этих нефтедолларов не видели. Что они есть, что - нет, все одно...

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Это будет такой сходящийся алгоритм (как и во второй половине 80-х): цены на нефть будут падать, а расходы на гонку вооружений - расти. Рано или поздно все схлопнется и страна обанкротится.

Во всяком случае, смерть заключенного еще Горбачевым и Рейганом договора по ракетам малой и средней дальности не была спонтанным актом импульсивного Трампа.

Она произошла именно сейчас, хотя то, что русские этот договор де-факто не соблюдают было давно и хорошо известно. Но решение принято именно сейчас и именно в паре с падением цен на нефть.

Сдается мне, что как раз поэтому Путин срочно запросил встречи с Трампом. И получил ее. 11 ноября будет интересно.