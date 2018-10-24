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МирСпорт

/Блоги - Новости экономики

Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Терпилой назначили Путина

19.2т

Нефть матушка дешевеет...

Не иначе, саудитам Трамп предложил такой компромисс: мы не вводим против вас санкций за убийство журналиста, а вы выходите из соглашения ОПЕК+ и начинаете наращивать добычу...

Короче терпилой за убийство саудитами своего журналиста будет Путин. Я специально пишу - Путин, потому, что россияне все равно всех этих нефтедолларов не видели. Что они есть, что - нет, все одно...

Новости
Допрыгались россияне

Это будет такой сходящийся алгоритм (как и во второй половине 80-х): цены на нефть будут падать, а расходы на гонку вооружений - расти. Рано или поздно все схлопнется и страна обанкротится.

Во всяком случае, смерть заключенного еще Горбачевым и Рейганом договора по ракетам малой и средней дальности не была спонтанным актом импульсивного Трампа.

Она произошла именно сейчас, хотя то, что русские этот договор де-факто не соблюдают было давно и хорошо известно. Но решение принято именно сейчас и именно в паре с падением цен на нефть.

Сдается мне, что как раз поэтому Путин срочно запросил встречи с Трампом. И получил ее. 11 ноября будет интересно.

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
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Малахов Егор
Малахов Егор
Ботоксный воха едет взять защеку у сексиста трампушки ? Видать у вохи анус таки не чугунный...бугагагагагагага....И снова я уверен воха получит хуй в сраку....простите кинжал в поясницу....Бугагагагагагагага...
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2
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
вовка решака грозный...))) надует щеки и обьявит терпилам - что параша опять победила! цену на нефть уронила и ждет когда америка рухнет...))) дебилы,бля ( Лавров)
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Галкина Елена
Галкина Елена
О встрече Путина и Трампа было известно ещё несколько недель назад, это широко обсуждалось. Визит Болтона - одна из формальностей в подготовке встречи. Кох - рассчитывает на дураков?
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Medved George
Medved George
Кісенко Андрій, Для Гали? Болт?
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Малахов Егор
Малахов Егор
Галкина Елена, --- ага...падение цен на нефть и ноябрьские санкции - фсё придумано вохой...эдакая многоходовочка......Бугагагагагагагагага.....
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