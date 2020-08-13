Тернопольская "Батьківщина" запретила казино на территории области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии поддержали инициированное представителями партии "Батьківщина" решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом сообщил председатель партийной организации "Батьківщина" Василий Деревляный в Facebook.

Он отметил, что решение о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области поддержали 34 депутата.

"11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено много политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батьківщина" предложила в повестку дня внести вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области.За проголосовало 34 депутата – решение принято", – отметил Деревляный.

На Тернопольщине запретили казино Facebook Василия Деревляного

Ранее лидер партии Юлия Тимошенко заявила, что "Батьківщина" обратится в Конституционный Суд, чтобы оспорить закон об игорном бизнесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписание почти сразу заблокировали.

21 июля Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации казино.

Позже стало известно, что в финальном тексте закона о легализации азартных игр появилась норма о возможности располагать их в 4-звездочных отелях.

Казино в Украине откроют не раньше конца 2020 года и не позднее чем летом 2021-го.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.