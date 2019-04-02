"Теперь жизнь наладится": сеть высмеяла мизерные надбавки пенсий в России

В России 1 апреля 2019 года социальные пенсии повысили на 2% или 182 рубля (75 гривен).

Средний размер социальной выплаты по старости после повышения составил 9 266 рублей (3 868 гривен) в месяц, сообщает ТАСС.

В то же время средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 рублей (111 гривен) и 270 рублей (112 гривен) соответственно и после повышения составил 13 674 рубля (5 708 гривен) и 13 812 рублей (5 765 гривен).

Соответствующую индексацию социальных выплат в России высмеяли пользователи сети.

"Хорошие новости. С сегодняшнего дня социальная пенсия повышена на 2%. В среднем примерно на 190 рублей в месяц. Миллионы пенсионеров наконец смогут позволить себе посолить то, что раньше доедали без соли", – пишет в Twitter блогер Проф. Преображенский.

"Надеюсь, доживая до пенсии, я добуду пистолет и застрелюсь, ибо умирать с голодухи не айс", – заявил Joseph Seed.

"‏Вот теперь жизнь наладится", – сообщает Голова Индюка.

"Плюс два батона и десяток яиц в месяц. Жить можно", – отметил Сергей Соколов.

"190 рублей – стоимость веревки и куска мыла", – резюмировал DonQuickeater.

Хорошие новости.

С сегодняшнего дня социальная пенсия повышена на 2%.

В среднем примерно на 190 рублей в месяц.

Миллионы пенсионеров наконец смогут позволить себе посолить то, что раньше доедали без соли. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 1 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.