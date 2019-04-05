"Теперь серьезно": от Зеленского потребовали показать доходы

Движение "Честно" потребовало от кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за прошлый год.
"А теперь серьезно. Движение "Честно" призывает Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год", – говорится в Twitter организации.
По их словам, финансовая прозрачность кандидатов тоже должна быть фактором того, за кого граждане отдают свой голос.
Владимир Зеленский
А тепер серйозно.— ЧЕСНО (@chesno_movement) 5 апреля 2019 г.
Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.
Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос.
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Напомним: ранее журналисты выяснили, что в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него она заплатила 3,8 млн евро.
В своей декларации указанную недвижимость кандидат не упомянул. При этом в расследовании журналисты также не смогли подтвердить, что Зеленский пользуется итальянской виллой.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, Зеленский владеет жилым домом в селе Иванковичи на Киевщине (353,3 кв. м), квартирой в столице (131,9 кв. м), двумя квартирами в Киеве совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв. м), двумя парковочными местами (20,90 и 20,70 кв. м) и земельным участком (1 тыс. 200 кв. м).
Позже шоумен добавил в перечень движимого имущества автомобиль супруги Елены BMW X5 2011 года выпуска. При этом цена покупки автомобиля, купленного в 2012 году, не уточняется.
Кроме этого кандидат в президенты от партии "Слуга народа" признался, что владеет 300 акциями компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), при том, что ранее он заявлял, что вышел из этой компании, которая контролирует компании в России. В декларации указано, что акционером Green Family LTD он является с 28 мая 2012 года.
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