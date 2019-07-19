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"Тема закрыта": Россия намекнула на конец санкционной войны с Грузией

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Россия не будет вводить винные санкции против Грузии, поскольку против этого выступил президент страны Владимир Путин.

Об этом заявил в интервью "РИА Новости" заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Он заявил, что в РФ стараются осторожно подходить к вопросу санкций, поскольку страна сама много лет является объектом санкционного давления.

"Действительно, на волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, "уважением к грузинскому народу". Таким образом, на сегодня тема винных санкций в отношении Грузии закрыта", – пояснил он.

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По его словам, указ о запрете авиаперевозок в Грузию носит временный характер.

"Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан. Хотелось бы верить, что здравый смысл в Тбилиси восторжествует. Со своей стороны, Россия по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений, что в полной мере отвечает интересам наших стран и народов", – заявил он.

Россия и Грузия могут возобновить полеты

Россия и Грузия могут возобновить полеты

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб.

Напомним, популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Россия санкции
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пи..да моржовая разрешил запивать репу "боржоми".
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Чудеса природы! Подземный источник Боржлми вдруг очистился!
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Mega Death
Mega Death
Пока лишь туризмом обошлись)) Грузины уже взвыли и приползли в Москву. В Кремле на будущее оставили меры воздействия. Вообще, СССР разбаловал всех этих лимитрофов. Придумал что все братья. Нет никаких братьев. Есть лишь объекты и субъекты геополитики.Слабые и сильные..И судьба слабых, всегда зависела лишь от доброй воли сильного))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mega Death:"Я понимаю пархатый, что для тебя главное деньги, но не деньгами сила меряется. " Вот именно. Об этом ещё Ваш коллега Геббельс писал: "«При необходимости мы сможем обойтись без масла, но никогда — без пушек». Что до пархатых, то они во множестве окопались в российских церквях...на иконах. "В России сила и достаток понятия разные". Не могу с Вами не согласится. Об этом факте могут свидетельствовать 20 миллионов российских нищих и её пенсионеры.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mega Death:"Ты лучше о своих сородичах беспокойся, которых как овец каждый день арабы режут,причем в самом Израиле." Побеспокоился, как Вы приказали, и вот что нашел: ВВП в воюющем Израиле в разы выше российского, а продолжительность жизни (не в этом, впрочем, счастье для россиян) на 15 лет больше российской. С медициной тоже проблемы: известные россияне едут сюда лечиться (но мы-то с Вами знаем, что помучаться). Про непобедимые С300 и пострадавший от них ИЛ не буду, как впрочем и о непобедимом советском оружии, использованном в войнах с Израилем его соседями. Не будем о печальном...:)
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