"Тема закрыта": Россия намекнула на конец санкционной войны с Грузией

Россия не будет вводить винные санкции против Грузии, поскольку против этого выступил президент страны Владимир Путин.

Об этом заявил в интервью "РИА Новости" заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Он заявил, что в РФ стараются осторожно подходить к вопросу санкций, поскольку страна сама много лет является объектом санкционного давления.

"Действительно, на волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, "уважением к грузинскому народу". Таким образом, на сегодня тема винных санкций в отношении Грузии закрыта", – пояснил он.

По его словам, указ о запрете авиаперевозок в Грузию носит временный характер.

"Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан. Хотелось бы верить, что здравый смысл в Тбилиси восторжествует. Со своей стороны, Россия по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений, что в полной мере отвечает интересам наших стран и народов", – заявил он.

Россия и Грузия могут возобновить полеты

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб.

Напомним, популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!