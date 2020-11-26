Табачный монополист "Тедис" проиграл суд о штрафе в 3,4 млрд грн

Табачная компания "Тедис", у которой обнаружился российский след, проиграла дело о жалобе на рекордный штраф Антимонопольного комитета в 3,4 млрд грн.

Как сообщили "Лига.нет" в компании, Северный апелляционный суд 25 ноября принял решение в пользу АМКУ. "Тедис" считает решение суда необоснованным и незаконным.

Компания заявила, что будет обращаться в Верховный суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ.

"Подобное решение может привести не только к потерям миллиардов налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты Украины, но и сокращению рабочих мест тысяч украинских семей по всей Украине в период коронакризиса", – сказали в компании.

В чем суть дела "Тедиса"

АМКУ обратил внимание на компанию-монополиста еще в 2016 году. Тогда Антимонопольный комитет выдвинул громкие обвинения против "Тедис Украина".

"В 2011–2012 годах четыре производители сигарет сократили количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему – Tedis Ukraine. Как следствие, в 2013 году последний стал монополистом на рынке с долей 99,43%. В общем сумма штрафов по указанному делу достигла 6,5 млрд грн", – заявил Антимонопольный кабинет.

Участники дела:

"Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (должен уплатить 370 млн грн штрафа) совместно с "Филип Моррис Украина" (810 млн грн) "Джей Ти Интернешнл Украина" (430 млн грн) совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (490 млн грн) "Империал Тобакко Продакшн Украина" (170 млн грн) совместно с "Империал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн) "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" (80 млн грн) совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) Дистрибьютор Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

Стоит отметить, что из указанных 6,5 млрд грн штрафов 3,4 млрд должен заплатить в госбюджет непосредственно сам Tedis. Штраф был наложен еще в ноябре 2019 года. Прошел год, а Tedis штраф не платит. Стоит отметить, что это самый большой штраф в истории Украины.

Российский след "Тедиса"

В 2011 году была создана "Торговая компания "Мегаполис-Украина", а уже в мае 2016-го была переименована в ООО "Тедис Украина". Компания связана с российским олигархом Игорем Кесаевым.

Сама "Мегаполис-Украина" опровергла прямую связь с российской "Мегаполис", совладелец которой является производителем оружия для Вооруженных Сил России.

По данным государственного реестра, директором "Мегаполис-Украина" был гражданин России Левон Багдасарян, а ее учредителями – шесть кипрских офшоров.

Megapolis Holdings (Overseas) Limited владеет долей в российской розничной сети магазинов "Дикси", которая занимается оптовой торговлей товарами первой необходимости. Компания "Дикси" входит в бизнес-империю Игоря Кесаева.

Совладелец российского "Мегаполиса" Сергей Кациев – известный производитель оружия для Российских Вооруженных Сил. Он является владельцем завода имени Дехтярева, который производит стрелковое оружие и ракетные установки, которые сегодня Российская Федерация использует против украинских военных на Донбассе.

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