''Театральная сцена в четырех действиях'': крымчане обсудили повышение пенсионного возраста

В сети пользователи, а именно жители оккупированного Россией Крыма, обсудили повышение пенсионного возраста в РФ.

На это обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в своем Twitter. Он также прикрепил скриншот с комментариями.

"Крым. В*тники Феодосии ударились в экстремизм, начав цитировать Оруэлла", - написал он.

В паблике "Феодосия Подслушано" аноним написал: "Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей — выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей." Джордж Оруэлл "1984". И от себя: поздравляю всех с повышением пенсионного возраста! (Да, во втором чтении. Да, рассмотрение в СовФеде. Но там ничего не изменится)".

Пользователи отвечали на это просто и понятно. Кто-то писал, что возраст понизили, а другие пытались написать стихами.

"Для женщин возраст понизили до 60 лет", "Театральная сцена в четырех действиях. Димон Вовану: ну, что, давай на сухую хомячкам вдуем? Хомячки взбунтовались. Недовольные хомячки чет. Вован хомячкам: ладно - ладно, со смазочкой вам впердолим! Хомячки счастливы", - прокомментировали они.

Крым. Ватники Феодосии ударились в экстремизм, начав цитировать Оруэлла pic.twitter.com/UzMYEbR4Xi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 27, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пользователи возмутились бесполезностью российского паспорта. Жители оккупированного Россией Крыма не могут нормально поехать в Украину и им не дают шенгенскую визу.