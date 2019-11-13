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13 ноября • обновлено в 10:54
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"Просто театра абсурда": Гонтарева сделала заявление по громкому банковскому скандалу

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Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала задержание ее экс-заместителя Александра Писарука началом расправы над командой реформаторов.

По словам Гонтаревой, факты по делу возможного вывода средств из банков, которые сейчас начали расследовать, произошли задолго до прихода ее команды в НБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Вместо того, чтобы садить в тюрьмы менеджмент и собственников обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала, которого я только знаю", – сообщила она.

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Бывшая глава НБУ подчеркнула, что владельцы ряда банков не вернули государству ни копейки.

"А теперь в этом обвиняют Писарука – это просто театр абсурда!" – резюмировала Гонтарева.

Бывшая глава НБУ назвала действия силовиков началом расправы над командой реформаторов

Бывшая глава НБУ назвала действия силовиков началом расправы над командой реформаторов

"Слово і Діло"

Как писал OBOZREVATEL, сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис "Райффайзен Банка". По предварительным данным, председатель правления Александра Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
НБУ
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Тарас Бор
Тарас Бор
Охренительные реформы были при Гонтаревой.Доллар с 8 уехал до 27.Стараниями её и команды "лягло" несколько десятков банков.Был спижжен и выведен в оффшоры фонд гарантирования вкладов.
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Кремля Рука
Кремля Рука
«Садить в тюрьмы»... капец село адово. Что дальше? «Колидор»? «Тубаретка, шкап, лаболатория»?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это не расправа над командой реформаторов, а начало возмездия за коррупцию. У этой с"Ки хата сгорела от стыда, но дупа у нее закаленная воровством. Ничего с этих арестов не выгорит, тому как запад этих воров прикроет, ведь они выполнили все задание хазяев - уничтожили банковскую систему Украины.
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