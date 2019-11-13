"Просто театра абсурда": Гонтарева сделала заявление по громкому банковскому скандалу

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала задержание ее экс-заместителя Александра Писарука началом расправы над командой реформаторов.

По словам Гонтаревой, факты по делу возможного вывода средств из банков, которые сейчас начали расследовать, произошли задолго до прихода ее команды в НБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Вместо того, чтобы садить в тюрьмы менеджмент и собственников обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала, которого я только знаю", – сообщила она.

Бывшая глава НБУ подчеркнула, что владельцы ряда банков не вернули государству ни копейки.

"А теперь в этом обвиняют Писарука – это просто театр абсурда!" – резюмировала Гонтарева.

Бывшая глава НБУ назвала действия силовиков началом расправы над командой реформаторов "Слово і Діло"

Как писал OBOZREVATEL, сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис "Райффайзен Банка". По предварительным данным, председатель правления Александра Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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