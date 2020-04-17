Те, кто допустил полную остановку угольной промышленности, будут в суде – Ляшко

Шахты и энергетические предприятия останавливаются в Украине из-за преступников, которые будут сидеть на скамье подсудимых. Об этом заявил экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Остановка шахт и энергетических станций – это не результат коронавируса. Это результат преступления. Это результат того, что в октябре прошлого года Украина начала закупать российское и белорусское электричество. Закупка импортной электроэнергии в той ситуации, когда Украина может полностью себя обеспечить электроэнергией и продавать ее на экспорт, зарабатывать валюту, начали враги украинского государства, те, которые сегодня руководят украинской энергетикой. Они провели организованную схему для уничтожения энергонезависимости Украины", – сказал Ляшко.

Политик подчеркнул, что импорт российского тока был восстановлен благодаря поправке председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, и он должен понести за это ответственность.

По его словам, из-за импорта российского тока сейчас останавливается вся угольная отрасль страны, в результате чего десятки тысяч людей потеряют работу, а города и целые регионы недополучат налоги в бюджеты и превратятся в депрессивные.

"Павлоградуголь", который останавливается, – это не просто потеря 20 тысяч рабочих мест. Это градообразуюче предприятие в Павлограде, где 130 тысяч человек. А если взять смежные, Першотравенск, Терновка, другие, весь Западный Донбасс, который сегодня в результате преступной политики власти в поддержку импорта превращается в депрессивный регион", – сказал политик.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Первомайский ремонтно-механический завод и Научно производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины была спровоцирована действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.