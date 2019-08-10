"Тарифы поднимут после выборов": Россию уличили в новой подлости против Крыма

Министерство связи России добилось от мобильных операторов отсрочки повышения стоимости связи в оккупированном Крыму, однако тарифы могут поднять уже после псевдовыборов в "Госсовет".

Отсрочка дана до решения всех технических вопросов по бесперебойному роумингу в регионе, передает fresh news.

"Решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан о повышении тарифов. Мы ради, что нашли взаимопонимание с операторами", – говорится в заявлении российского ведомства.

В то же время блогер Крымский бандеровец считает, что тарифы на связь на оккупированном полуострове поднимут уже после псевдовыборов.

"Подорожание мобильной связи в Крыму отложили на неопределенное время. Сотку даю, что таки поднимут после оккупационных "выборов в Госсовет Крыма", на которые ватное стадо сходит 8 сентября. Уж слишком громким был вой и без того обнищавших крымчан", – пишет блогер в Twitter.

Подорожание мобильной связи в Крыму отложили на неопределенное время. Сотку даю, что таки поднимут после оккупационных "выборов в Госсовет Крыма", на которые ватное стадо сходит 8 сентября. Уж слишком громким был вой и без того обнищавших крымчан https://t.co/PqtpXuzE6l — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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