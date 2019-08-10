Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Тарифы поднимут после выборов": Россию уличили в новой подлости против Крыма

363 Читать материал на украинском

Министерство связи России добилось от мобильных операторов отсрочки повышения стоимости связи в оккупированном Крыму, однако тарифы могут поднять уже после псевдовыборов в "Госсовет".

Отсрочка дана до решения всех технических вопросов по бесперебойному роумингу в регионе, передает fresh news.

"Решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан о повышении тарифов. Мы ради, что нашли взаимопонимание с операторами", – говорится в заявлении российского ведомства.

Новости
"Нельзя осуществлять покупки": в Крыму забили тревогу из-за новых проблем

В то же время блогер Крымский бандеровец считает, что тарифы на связь на оккупированном полуострове поднимут уже после псевдовыборов.

"Подорожание мобильной связи в Крыму отложили на неопределенное время. Сотку даю, что таки поднимут после оккупационных "выборов в Госсовет Крыма", на которые ватное стадо сходит 8 сентября. Уж слишком громким был вой и без того обнищавших крымчан", – пишет блогер в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...