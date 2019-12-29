Тарифы на тепло снизят на треть: Гончарук рассказал, в каких городах

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что к пересмотру тарифов на тепло присоединился ряд городов Украины. Это позволит уменьшить сумму в платежках до 30%.

"Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев – жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках!" – сообщил глава правительства в своем Telegram-канале.

Однако, по его словам, еще не везде местные власти пересмотрели тарифы.

"Призываю глав каждого города оперативно осуществить все необходимое – цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года!" – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что к пересмотру тарифов на тепло присоединился ряд городов Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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