Цены снова вырастут: в Крыму оккупанты решились на очередную подлость

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении одобрила повышение тарифов на газ в оккупированном Крыму.

"Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Крыма и Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа", – говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, следующее повышение тарифов на газ произойдет уже 1 января 2020 года.

В 2017 году Федеральная антимонопольная служба России разработала план изменения оптовых и розничных цен на газ для потребителей оккупированного Крыма и Севастополя.

Он предусматривает поэтапное доведение тарифов к 1 июля 2021 года до уровня цен Северо-Кавказского федерального округа РФ

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении одобрила повышение тарифов на газ в оккупированном Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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