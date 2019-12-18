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18 декабря • обновлено в 10:08
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Цены снова вырастут: в Крыму оккупанты решились на очередную подлость

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Государственная дума Российской Федерации во втором чтении одобрила повышение тарифов на газ в оккупированном Крыму.

"Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Крыма и Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа", – говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, следующее повышение тарифов на газ произойдет уже 1 января 2020 года.

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В 2017 году Федеральная антимонопольная служба России разработала план изменения оптовых и розничных цен на газ для потребителей оккупированного Крыма и Севастополя.

Он предусматривает поэтапное доведение тарифов к 1 июля 2021 года до уровня цен Северо-Кавказского федерального округа РФ

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении одобрила повышение тарифов на газ в оккупированном Крыму

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении одобрила повышение тарифов на газ в оккупированном Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Аннексия Крыма Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обсос, а что же ты не упомянул, сколько он там сейчас стоит и сколько будет стоить?) Чтоб свидомые души не травмировать?
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Andreev Konstantin
Andreev Konstantin
Когда на Украине, что ни месяц, то повышение цен на газ, то это не считается подлостью. А это :Слава Украине! Уряяяяяяя...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А когда в украине поднимают цены это не подлость?
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