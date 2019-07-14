Тарифы на газ признали незаконными: названа сумма, которую переплатили украинцы

После того, как суд подтвердил незаконность повышения цен на газ в мае 2016 года, украинские потребители могут потребовать вернуть им переплату в размере 65 млрд грн.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук. По мнению эксперта, Кабинет министров будет обжаловать вердикт суда в высших судебных инстанциях.

"Это прогнозируемое решение. Было понятно, что цена завышена, и не отвечает ситуации на рынке Украины… В судебном постановлении речь о цене 6879 грн, такая цена была в 2017-18 году, сейчас 8500 грн средняя цена. Даже она является завышенной", – считает он.

Как отметил эксперт, цена газа собственной добычи с учетом себестоимости, налогов, ренты, инвестиционной составляющей, "максимально должна была быть не выше 4000 грн".

"Переплата за 2,5 года составила, по предварительным подсчетам, 65 млрд грн. Эти средства каждый потребитель, население и теплокоммунэнерго, должны были бы получить назад. Проблема в том, что постановление, которое выставляло цену в 6879 грн, уже недействительно. Поэтому правительство будет обращаться в высшие судебные инстанции и апеллировать к тому, что речь идет о том постановлении, которое фактически уже не регулирует формирование цены на газ", – заявил он.

Корольчук связал сложившуюся ситуацию с монополизмом "Нафтогаза Украины".

"Нафтогаз" лоббирует высокую цену на газ, потому что заканчивается транзитный контракт. Они его потеряют, будет другая компания, которая заключит контракт с "Газпромом". Доход от транзита, почти 3 млрд долларов, они не будут иметь, а им жить за что-то надо", – прокомментировал эксперт.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил незаконность решения правительства относительно повышения цен на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года.

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