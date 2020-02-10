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10 февраля • обновлено в 18:43
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Коболев пообещал порадовать украинцев новой ценой на газ

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в феврале цены на газ для потребителей будут пересмотрены.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль", – сообщил Коболев в интервью "РБК-Украина".

По его словам, также "Нафтогаз" прогнозирует существенное падение цены летом.

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"Уже сейчас у нас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с нами в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу", – резюмировал Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в феврале цены на газ для потребителей будут пересмотрены

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в феврале цены на газ для потребителей будут пересмотрены

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

  • "Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Цена на газ
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Весенний Александр
Весенний Александр
Втішаємося з 2014 року, коли вже закінчать втішати , коли вже дійсно прийдуть фахівці своєї справи???.....
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо-та украинцев постоянно радуют, а они все равно недовольны властью, неблагодарные...
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
"Коболєв Андрій Володимирович — голова правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 року. " Куля в лоб так куля в лоб! Яйценюк и поставил эту падлу!
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