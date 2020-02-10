Коболев пообещал порадовать украинцев новой ценой на газ

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в феврале цены на газ для потребителей будут пересмотрены.
"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль", – сообщил Коболев в интервью "РБК-Украина".
По его словам, также "Нафтогаз" прогнозирует существенное падение цены летом.
"Уже сейчас у нас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с нами в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу", – резюмировал Коболев.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в феврале цены на газ для потребителей будут пересмотрены
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.
"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.
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