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МирСпорт

/Новости экономики

"Танки ничто не остановит": прояснили угрозу новых санкций США для России

2.2тЧитать материал на украинском

США могут ввести против России новые санкции из-за ее агрессии против Украины в Черном море. В случае если Вашингтон примет решение отключить Москву от SWIFT, то это вряд ли остановит РФ, если она решит напасть на Украину.

Такое мнение высказал в своем блоге на OBOZREVATEL экономист Андрей Илларионов. Он назвал возможной опцией отключение РФ от SWIFT.

"Но есть одно но: если о чем-то постоянно говорят, то вероятность его осуществления становится все ниже и ниже. Смотрите, о каких-то других мерах не говорили, а сразу вводили. Лающая собака не кусает, а кусает не лающая", - написал он.

По его мнению, отключение РФ от SWIFT не сможет заблокировать банковскую систему страны, поскольку это лишь одна из коммуникаций связи.

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"Да, она современная и удобная. Ну, ничего, могут и по электронной почте посылать платежи, по телефону, телеграфу, в конце концов. Раньше же не было SWIFT, а банковская система работала. SWIFT - это система коммуникации. Ну, вот у нас кому-то Facebook не нравится, ничего, перешли на Telegram. Систем связи полно. Поэтому отключение SWIFT не остановит работу банковской системы России", - пояснил Илларионов.

По его словам, если Россия решится открыто напасть на Украину, то никакие санкции ее не остановят. А стратегия и тактика Владимира Путина Киеву известна уже давно.

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"Но если приказ уже отдан, никакие санкции его не остановят. Для этого нужны конкретные ресурсы на месте. Это все является яркими индикаторами того, что мы уже видели в прошлом. Стратегия и тактика до боли нам известна. И если она осуществится – отключение SWIFT не поможет", - заключил он.

"Танки ничто не остановит": прояснили угрозу новых санкций США для России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Андрей Илларионов
Место
Россия
Тег
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Россия великая страна....и мы на вас убогих плеееевали
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3
2
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
минин евген, мир то он большой милый....очень большой.....нас знают все ...а кто знает вас убогих
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минин евген
минин евген
Andreevski Andrey, это взаимно, весь мир тоже плевал на кацапских клоунов.
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