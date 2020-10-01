Таможня в сентябре перевыполнила план на миллиард гривен

Государственная таможенная служба по итогам сентября перевыполнила план по поступлениям в государственный бюджет на 1 млрд грн.

В частности, в бюджет было перечислено 33,15 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

При этом в сентябре текущего года, по сравнению с сентябрем 2019 года, объемы налогооблагаемого импорта "по весу" уменьшились на 23,6%, а платежи выросли на 7%.

"Этих показателей удалось достичь в результате слаженной работы команды Гостаможслужбы и мерам, которые принимаются в борьбе с контрабандой и таможенными нарушениями", – резюмировали представители ГТС.

В бюджет было перечислено 33,15 млрд грн Государственная таможенная служба

В бюджет было перечислено 33,15 млрд грн Государственная таможенная служба

В бюджет было перечислено 33,15 млрд грн Государственная таможенная служба

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.