Таможня в сентябре перевыполнила план на миллиард гривен

Государственная таможенная служба по итогам сентября перевыполнила план по поступлениям в государственный бюджет на 1 млрд грн.

В частности, в бюджет было перечислено 33,15 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

При этом в сентябре текущего года, по сравнению с сентябрем 2019 года, объемы налогооблагаемого импорта "по весу" уменьшились на 23,6%, а платежи выросли на 7%.

"Этих показателей удалось достичь в результате слаженной работы команды Гостаможслужбы и мерам, которые принимаются в борьбе с контрабандой и таможенными нарушениями", – резюмировали представители ГТС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.