ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Такого не может быть!" Коломойский публично уличил Зеленского во лжи

5.3тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский опроверг слова президента Владимира Зеленского о том, что телеканал "1+1" должен "95 кварталу" 24 миллиона долларов.

"Нет, такого не может быть. Но миллионов до 10 – вполне вероятно. Ну так они хорошо зарабатывают", – сообщил он в интервью "Украинской правде".

По словам олигарха, у "95 квартала" годовой контракт составляет от 10 до 20 миллионов.

Новости
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

"Это не считая библиотеки. Библиотека – это то, что уже было показано, а потом на повторах идет. Она просто не очень дорого стоит", – подчеркнул Коломойский.

Также он рассказал, что однажды они с Зеленским после застолья позвонили музыканту, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку с вопросом о возможной поддержке.

Игорь Коломойский опроверг слова Владимира Зеленского

Игорь Коломойский опроверг слова Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
27
6
Смешно
1
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения