"Такого не может быть!" Коломойский публично уличил Зеленского во лжи

Украинский олигарх Игорь Коломойский опроверг слова президента Владимира Зеленского о том, что телеканал "1+1" должен "95 кварталу" 24 миллиона долларов.

"Нет, такого не может быть. Но миллионов до 10 – вполне вероятно. Ну так они хорошо зарабатывают", – сообщил он в интервью "Украинской правде".

По словам олигарха, у "95 квартала" годовой контракт составляет от 10 до 20 миллионов.

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"Это не считая библиотеки. Библиотека – это то, что уже было показано, а потом на повторах идет. Она просто не очень дорого стоит", – подчеркнул Коломойский.

Также он рассказал, что однажды они с Зеленским после застолья позвонили музыканту, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку с вопросом о возможной поддержке.

Игорь Коломойский опроверг слова Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 16 мая в Украину из Израиля вернулся олигарх Игорь Коломойский. Он не был в стране с июня 2017 года.

Позже выяснилось, что в Украину Коломойский прилетел не один. Журналист назвал фамилии сопровождающих.

Около 20:00 16 мая стало известно, что олигарх прибыл в Киев – его самолет UR-PRT приземлился в аэропорту "Борисполь".

Ранее же Коломойский заявлял, что вернется в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента.

Он также говорил, что обязательно приедет в Украину, как только объявят официальные результаты второго тура голосования.

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