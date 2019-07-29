Такого не было с 2013 года: в Украине рекордно выросла средняя зарплата

Средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнях и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, средняя зарплата в Украине в июне 2019 года составила 10783 грн (+17,96% за год), в долларовом эквиваленте – 410 долл. При этом, прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 8,1% в год.

Facebook Владимира Компанийца

Зарплата в Украине Минфин

Компаниец также опубликовал данные о регионах с самыми высокими и низкими средними зарплатами. Лидируют в списке город Киев (15650 грн), Донецкая область (12483 грн) и Киевская область (11130 грн).

В самом конце рейтинга оказались Кировоградская область (8574 грн), Черниговская область (8578 грн) и Тернопольская область (8686 грн).

Facebook Владимира Компанийца

Названы также самые прибыльные виды экономической деятельсности:

1) финансовая и страховая деятельность – 18107 грн;

2) информация и телекоммуникации – 17 601 грн;

3) государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 15114 грн.

Самая низкая средняя зарплата в таких видах деятельности:

1)временное размещение и организация питания – 6876 грн;

2) здравоохранение и предоставления социальной помощи – 7542 грн;

3) операции с недвижимым имуществом – 8907 грн.

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.

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