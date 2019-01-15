''Такое случается 1-2 раза в году'': в Кремле раскрыли правду о зарплате Путина

Президент России Владимир Путин расплачивается наличными один-два раза в год.

Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "АиФ", российский президент получает зарплату и военную пенсию на карточку банка "Россия".

Он напомнил, что банк "Россия" был одной из первых организаций, в отношении которой были введены санкции США.

"И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка", — рассказал пресс-секретарь Путина.

Он также признал, что наличными президент РФ пользуется один-два раза в год.

"Такое случается 1-2 раза в году. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", — заявил он.

При этом его слова вызвали насмешки в сети. Примером на одном из самых популярных российских телеграм-каналов "Незыгарь" появился саркастичный пост: "Тот случай, когда не знаешь как реагировать: то ли "страшно далеки они от народа", то ли Песков снова "погнал пургу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Путин разозлил россиян нелепым заявлением о его зарплате.

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