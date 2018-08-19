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МирСпорт

"Таких цен нет!" В Крыму всполошились из-за рекордно дорогих помидоров

13.9тЧитать новость на украинском

В сети разгорелась дискуссия по поводу ценника на помидоры в одном из дешевых супермаркетов оккупированного Крыма.

Фотографию с магазина опубликовала пользователь RoksolanaToday&Крым в Twitter. На снимке видно, что цена помидоров черри 357 рублей (148 грн) за килограм. По ее словам, фото сделано в Гурзуфе.

В комментариях разгорелась жаркая дискуссия - многих шокировала такая высокая цена, при этом как другие не поверили.

"Ах*еть!", "Если я правильно поняла это 150 грн? В 10 раз дороже чем в Одессе?", "Ничего себе цена", "В Мукачево такие по 3 грн", "Вчера брали на закатку по 12 грн/кг. Николаев", "В Виннице - 10 грн", - написали пользователи.

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При этом многие начали спорить и доказывать, что фото ненастоящее:

"Таких цен нет!", "Это не на Марсе такие цены? Вы не перепутали? Что-то о таком не слышал. Вот это фейк!".

Один из комментаторов даже опубликовал фото якобы из рынка Симферополя. На фото помидоры стоят уже от 60 до 85 рублей. (25-35 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма пожаловались в сети на падение доллара, низкие зарплаты и московские цены.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Крымсоцсети
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Anti-banderos
Anti-banderos
Конечно пиздешь. Какие это "черри" вообще.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну, фуй её знает где такие цены? Похоже фото делала ещё зимой. Сегодня покупал овощи, помидор 30-90 руб. При зарплате 60-80 тыс. эти цены вполне доступны.
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Непийвода Орест
Непийвода Орест
Миценко Андрей, пидар пиздливый с питерской пропиской, в Крыму 20000 это зарплата Алигарха, а ты пиздишь про 80000 уебан. На Крымских пабликах такое напиши, посмотришь куда тебя пошлют залупа хуйловская)))
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Yarema Yurchik
Yarema Yurchik
Миценко Андрей, ну..черри всегда дороже,так как они маленькие. Но.. если в Крыму -"это" черри?? то я ох..ю, какого размера тогда обычные помидоры
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
При давлениe выше 140/90 - срочно чиcтитe cосуды! Домашний cпособ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://rodnoi.maminforum.com
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