"Таких цен нет!" В Крыму всполошились из-за рекордно дорогих помидоров

В сети разгорелась дискуссия по поводу ценника на помидоры в одном из дешевых супермаркетов оккупированного Крыма.

Фотографию с магазина опубликовала пользователь RoksolanaToday&Крым в Twitter. На снимке видно, что цена помидоров черри 357 рублей (148 грн) за килограм. По ее словам, фото сделано в Гурзуфе.

В комментариях разгорелась жаркая дискуссия - многих шокировала такая высокая цена, при этом как другие не поверили.

"Ах*еть!", "Если я правильно поняла это 150 грн? В 10 раз дороже чем в Одессе?", "Ничего себе цена", "В Мукачево такие по 3 грн", "Вчера брали на закатку по 12 грн/кг. Николаев", "В Виннице - 10 грн", - написали пользователи.

При этом многие начали спорить и доказывать, что фото ненастоящее:

"Таких цен нет!", "Это не на Марсе такие цены? Вы не перепутали? Что-то о таком не слышал. Вот это фейк!".

Один из комментаторов даже опубликовал фото якобы из рынка Симферополя. На фото помидоры стоят уже от 60 до 85 рублей. (25-35 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма пожаловались в сети на падение доллара, низкие зарплаты и московские цены.