"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности

Российская ведущая Кремль-ТВ Ольга Скабеева пояснила тот факт, что трети россиян не хватает денег до зарплаты тем, что якобы "так вышло".

Инцидент произошел в эфире пропагандисткой программы "60 минут". На него обратил внимание блогер Проф. Преображенский в Twitter.

Помимо того, в своем речи Скабеева назвала последний опрос "совсем неприятными новостями".

"Дальше новости совсем неприятные – три четверти россиян, так вышло, нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Данные нового исследования показывают, что примерно 40% россиян требуются дополнительно 10 тыс. рублей, чтобы дотянуть до той самой зарплаты. То есть не важно, какая у тебя зарплата – вот бы еще 10 тыс. и тогда бы все хорошо", - высмеяла пропагандистка результаты опроса россиян.

Ее слова разозлили пользователей сети – пользователи оставили множество негативных комментариев.

"75% россиян не хватает денег до зарплаты. Послушайте, как объясняет это Скабеева в самом начале ролика. Она говорит: "Так вышло". Ясно? Это не следствие 20 лет правления Путина. Это просто случайность. Оно само. Не ропщите, холопы, идите возьмите микрокредит до зарплаты", - пишет блогер Проф. Преображенский.

75% россиян не хватает денег до зарплаты.

Послушайте, как объясняет это Скабеева в самом начале ролика.

Она говорит: "Так вышло".

Ясно?

Это не следствие 20 лет правления Путина.

Это просто случайность.

Оно само.

Не ропщите, холопы, идите возьмите микрокредит до зарплаты. pic.twitter.com/AQEG1bG0Dd — Проф. Преображенский (@prof_preobr) July 26, 2019

Его слова поддержали другие пользователи: "Путин красавчик- так роздербанить страну, обокрав 3/4 россиян, это нужно суметь еще!", "Звезда" на днях сказала, у нас у каждого в среднем по 33000 р. после всех трат (!) ещё и остаётся! Вся суть проституток из путинских СМИ: взаимоисключающие версии событий, главное, на фоне которых Царюшко такой молодец и такой невиноватый!", "Особо смешно, конечно нам, инвалидам, после получения пенсии в 9-10 тыс оплатить ЖКХ, купить продуктов и оказывается еще в Крым можем смотаться и так каждый месяц, ржунимагу...", "Зато на дворцы и ракеты, чтоб Омерику бомбить денег дох*ра", "А почему таким тихим голосом? Как об Украине, так благим матом вопит".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля появились данные, согласно которым в России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.

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