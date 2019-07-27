Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности

5.2т Читать материал на украинском

Российская ведущая Кремль-ТВ Ольга Скабеева пояснила тот факт, что трети россиян не хватает денег до зарплаты тем, что якобы "так вышло".

Инцидент произошел в эфире пропагандисткой программы "60 минут". На него обратил внимание блогер Проф. Преображенский в Twitter.

Помимо того, в своем речи Скабеева назвала последний опрос "совсем неприятными новостями".

"Дальше новости совсем неприятные – три четверти россиян, так вышло, нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Данные нового исследования показывают, что примерно 40% россиян требуются дополнительно 10 тыс. рублей, чтобы дотянуть до той самой зарплаты. То есть не важно, какая у тебя зарплата – вот бы еще 10 тыс. и тогда бы все хорошо", - высмеяла пропагандистка результаты опроса россиян.

Ее слова разозлили пользователей сети – пользователи оставили множество негативных комментариев.

Новости
"Это катастрофа": в России жестко высмеяли "нищенские" зарплаты

"75% россиян не хватает денег до зарплаты. Послушайте, как объясняет это Скабеева в самом начале ролика. Она говорит: "Так вышло". Ясно? Это не следствие 20 лет правления Путина. Это просто случайность. Оно само. Не ропщите, холопы, идите возьмите микрокредит до зарплаты", - пишет блогер Проф. Преображенский.

Его слова поддержали другие пользователи: "Путин красавчик- так роздербанить страну, обокрав 3/4 россиян, это нужно суметь еще!", "Звезда" на днях сказала, у нас у каждого в среднем по 33000 р. после всех трат (!) ещё и остаётся! Вся суть проституток из путинских СМИ: взаимоисключающие версии событий, главное, на фоне которых Царюшко такой молодец и такой невиноватый!", "Особо смешно, конечно нам, инвалидам, после получения пенсии в 9-10 тыс оплатить ЖКХ, купить продуктов и оказывается еще в Крым можем смотаться и так каждый месяц, ржунимагу...", "Зато на дворцы и ракеты, чтоб Омерику бомбить денег дох*ра", "А почему таким тихим голосом? Как об Украине, так благим матом вопит".

"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности
"Чтоб Америку бомбить - денег дох*ра": россиян разозлил выпад Скабеевой о бедности

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля появились данные, согласно которым в России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Теги
зарплата Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
10
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
что из Скабеевой такое вышл0?всем известно что.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это не россияней...Это блоггера дурачка)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Блоги / мнения

ads pixel