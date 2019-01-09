''Так быть не должно!'' Россию ткнули носом в прокол с Крымским мостом

При строительстве Крымского моста россияне выбрали непригодный грунт для создания земляной насыпи, что грозит серьезными авариями и человеческими жертвами.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, основной проблемой, о которой говорили еще при проектировании Крымского моста, – является сложная геология в месте строительства объекта.

Тектонические плиты под мостом находятся в постоянном движении, из-за чего конструкция моста постоянно движется, а мягкие и подвижные грунты не дают возможности для создания насыпи под железнодорожное полотно.

Помимо того, россияне выбрали непригодный грунт для создания земляной насыпи, а его замена обойдется оккупантам в дополнительные 2,9 млрд рублей. В связи с этим ввод в эксплуатацию ж/д пролета вновь откладывается.

Эксперты предупредили, что смещение свай может привести к катастрофе на железнодорожном пролете Крымского моста.

"С одной стороны, идет осадка, с другой – выпирают сваи, их выталкивает на поверхность, и получается перекос, а на ж/д такого не должно быть, должна быть идеальная поверхность", – пояснил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

По его словам, в глинах возможны любые катаклизмы, и в любой момент из-за смещений железнодорожные рельсы могут перевернуться, что приведет к масштабной аварии и человеческим жертвам.

"Еще один момент, они примерно в два раза уменьшили широту потока, тем самым увеличив скорость течения, которая приходится как раз на основные опоры. Это значит, что будет увеличен вынос из-под опор илов, полутвердых глин и прочего, что серьезно влияет на устойчивость этих опор", – добавил российский инженер.

По его мнению, железнодорожную часть моста вряд ли когда-нибудь запустят, ведь груженные поезда будут давать дополнительную нагрузку на опоры.

"Поезда тяжелые, это не легковые машины. Груженный поезд весит примерно 6 тыс. т., вот пойдут эти 6 тыс. т. на две опоры, посмотрим в какую сторону их перекосит", – отметил он.

Крымский мост NEWS.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Ранее на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.