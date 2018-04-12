Идем на рекорд: "Обозреватель" узнал, как в Украине подорожает отопление и горячая вода

В Украине в большинстве городов подошел к концу отопительный сезон 2017/2018. Уже через полгода, учитывая грядущее повышение тарифа на газ, инфляцию и рост зарплат, платить за тепло придется значительно больше. Кроме того, ситуация изменится и для субсидиантов, в октябре им пересчитают субсидию по доходам за 2018-й, в результате даже со скидками придется отдавать львиную часть своего бюджета на оплату коммуналки.

"Обозреватель" разобрался, как может подорожать отопление в 2018-м.

Почему вырастут тарифы

Тариф на газ пересчитают. Тариф на газ в Украине должны были повысить еще в октябре прошлого года, в меморандуме с МВФ власти взяли на себя обязательство удерживать стоимость голубого топлива на уровне европейской цены, а в постановлении №187 Кабмин эту норму легализовал. Правда, решение переносили несколько раз.

С одной стороны премьер Владимир Гройсман свое обещание сдержал – отопительный сезон прошел без повышения тарифов. Но с другой стороны за это время разница между ценой газа на немецком хабе и в Украине достигла десятков процентов. По разным подсчетам, если пересчитать стоимость газа в Украине по постановлению №187, окажется, что платить придется на 20%-62% больше.

Согласно данным Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 70% в стоимости тепла и горячей воды – тариф на газ. Если газ дорожает, к примеру, на 50%, то тепло, вода должны вырасти в цене как минимум на 35%.

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Правительство планирует повысить тариф на голубое топливо в июне. Это значит, что в отопительном сезоне 2018/2019 коммунальные услуги резко подорожают.

Средняя зарплата растет. В структуре стоимости тепла и горячей воды также закладывают и заработные платы сотрудников предприятий. По данным комиссии, еще в прошлом году в среднем с каждого Гкал тепла 65 грн уходило на оплату рабочей силы. В январе этого года эта сумма выросла до 75 грн, соответственно, и один Гкал должен был подорожать как минимум на 10 грн. Правительство прогнозирует, что средняя зарплата в этом году может достичь 10 тыс. грн, пропорционально вырастет и себестоимость генерации одной Гкал тепла.

Инфляция и девальвация гривни. Стоимость ремонтных работ, модернизации существующей инфраструктуры растут вместе с инфляцией и курсом национальной валюты. Кроме того, к курсу гривни "привязана" и действующая формула расчета стоимости голубого топлива. Так, цены на газ на немецком хабе за расчетный период конвертируют в доллары, добавляют к полученной цифре расходы на транспортировку, налоги и т.д. Учитывая, что гривня постепенно девальвирует, даже если цена на газ не будет меняться, тариф для населения должен увеличиваться. Как уже ранее писал "Обозреватель", в консенсус-прогнозе МЭРТ говорится о том, что уже через несколько лет курс национальной валюты может достичь отметки 34 грн/$.

Как платить за тепло меньше

По оценкам Министерства регионального развития и строительства, 80% жилого фонда Украины необходимо модернизировать. Многоэтажки теряют до 40% тепла. Если сократить потери, суммы в платежках могут снизиться на 30-40%. Ранее "Обозреватель" уже писал об успешных примерах термомодернизации. Практически во всех городах действуют местные программы поддержки подобных проектов. Кроме того, часть средств, необходимых на термомодернизацию, можно компенсировать за счет государства или гранта.

Для примера, в ЖСК "Искра" суммы в платежках за тепло, как заявляет председатель кооператива Анна Завгородняя, в два раза меньше, чем в соседних хрущевках. Такого результата удалось добиться благодаря установки индивидуально-теплового пункта с погодным регулированием (когда на улице тепло, он автоматически "прикручивает" подучу тепла в дом), замене окон, бойлера, установки энергоэффективных ламп.

Стоит отметить, что термомодернизация типичной многоэтажки может обойтись в 8-10 млн грн. До 70% от этой суммы можно компенсировать из городского бюджета, если провести энергоаудит, составить проект и защитить его. Остальную сумму можно взять в кредит в банке. Термомодернизация может полностью окупиться за 5 лет.

Стоимость отопления в Украине будет расти с каждым годом, поэтому период окупаемости проекта по термомодернизации будет сокращаться. Согласно консенсус-прогнозу, в этом году газ подорожает на 18%, а отопление и горячая вода – на 20%. При этом в следующем году, согласно прогнозу, отопление и горячая вода могут подорожать на 10%, в 2020-м – на 11%, а в 2021-м – еще на 20%. Больше придется платить и за электроэнергию. Тариф на "ток" будет расти три года подряд на 22,5%, 15% и 12,5% соответственно. Таким образом, уже через три года один кВт*час электроэнергии подорожает до 2,66 грн.