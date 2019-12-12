Сытнику насчитали более 170 тысяч гривен зарплаты

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за ноябрь достигла 170,2 тысячи гривен.

Из этой суммы должностной оклад главы НАБУ составил 95,7 тысячи гривен, сообщают "Українські новини".

Кроме того, Сытнику начислили 28,7 тысячи гривен доплаты за выслугу лет и 9,6 тысячи гривен – за работу, связанную с доступом к государственной тайне.

Также глава НАБУ получил 19,3 тысячи гривен надбавки государственному эксперту по вопросам тайн, 16,2 тысячи гривен командировочных и 723 гривни доплаты за ранг.

После удержания всех налогов Сытник получил "на руки" около 137 тысяч гривен.

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за ноябрь составила 170,2 тысячи гривен "Українські новини"

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за ноябрь составила 170,2 тысячи гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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