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14 января • обновлено в 18:06
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Сына Азарова будут судить за отмывание $18 млн взятки от Клюева

1.7т
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В Италии потребовали привлечь к ответственности сына экс-премьера Украины Николая Азарова Алексея за отмывание денег, которые семья якобы получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Так, выяснилось, что в 2012 году фиктивная итальянская фирма приобрела две виллы на Сардинии. По данным следствия, таким образом семья Азаровых отмыла почти 18 млн долларов.

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Сына Азарова будут судить за отмывание взятки

Сына Азарова будут судить за отмывание взятки

Цензор.НЕТ

Итальянские правоохранители заявили, что узнали от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией "Евроюста", что деньги были получены от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера.

Прокурор Адриано Скудьери уверен, что в 2010 году Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Азарова "купить" должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму 17 миллионов 775 000 долларов. Установленные факты он изложил в обвинительном акте, который передали в суд.

Часть этих незаконных денег поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, руководителем которой был австрийский посредник Фридрих Бублий – доверенное лицо семьи Азаровых.

В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании-"пустышки" под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012 и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии – в местности Гольфо ди Маринелла (провинции Ольбия).

Стало известно, что недвижимость сначала была арестована следователями, затем ограничение сняли на запрос австрийца Бублий. С появлением новых обстоятельств дела арест возобновили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну – экс-нардепу Алексею Азарову в получении взятки в сумме более 140 млн грн от Клюева.

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Автор
Ирина Кулинич
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