Сына Азарова будут судить за отмывание $18 млн взятки от Клюева

В Италии потребовали привлечь к ответственности сына экс-премьера Украины Николая Азарова Алексея за отмывание денег, которые семья якобы получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Так, выяснилось, что в 2012 году фиктивная итальянская фирма приобрела две виллы на Сардинии. По данным следствия, таким образом семья Азаровых отмыла почти 18 млн долларов.

Сына Азарова будут судить за отмывание взятки Цензор.НЕТ

Итальянские правоохранители заявили, что узнали от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией "Евроюста", что деньги были получены от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера.

Прокурор Адриано Скудьери уверен, что в 2010 году Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Азарова "купить" должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму 17 миллионов 775 000 долларов. Установленные факты он изложил в обвинительном акте, который передали в суд.

Часть этих незаконных денег поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, руководителем которой был австрийский посредник Фридрих Бублий – доверенное лицо семьи Азаровых.

В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании-"пустышки" под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012 и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии – в местности Гольфо ди Маринелла (провинции Ольбия).

Стало известно, что недвижимость сначала была арестована следователями, затем ограничение сняли на запрос австрийца Бублий. С появлением новых обстоятельств дела арест возобновили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну – экс-нардепу Алексею Азарову в получении взятки в сумме более 140 млн грн от Клюева.

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