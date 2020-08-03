Сын экс-владельца "Мотор-Сич" Богуслаева приобрел остров в Италии

Сын бывшего владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро (327 млн грн).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Остров Галлинари расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова – менее чем пол километра (470х450 метров), он поднимается над уровнем моря на высоту 87 метров.

Ранее он принадлежал католической церкви, последние 150 лет – состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Александр Богуслаев приобрел его в девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владели Галлинари течение более 40 лет.

По информации издания, переговоры о приобретении острова начались в мае 2020 года и завершились 17 июля.

42-летний Александр Богуслаев является сыном Вячеслава Богуслаева, экс-владельца "Мотор Сичи".

ПАО "Мотор Сич" – одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие расположено в Шевченковском районе города Запорожья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" было продано покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.