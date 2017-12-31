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Сын украинского олигарха стал совладельцем известного телеканала

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Сын народного депутата и украинского олигарха Константина Жеваго Иван стал совладельцем телеканала "Эспрессо".

Об этом сообщается в заявлении на сайте телеканала "Эспрессо".

Компания Atmosphere Entertainment, владельцем которой является Иван Жеваго, купила доли телеканала у бывшего премьер-министра Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка и жены главы МВД Арсена Авакова Инны.

"После подписания соответствующих соглашений Яценюк и Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") отстранили их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", — написано в заявлении.

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"Указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%. В результате реализованных сделок Княжицкая остается опосредованной владелицей 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины Иван Жеваго", — сообщили в "Эспрессо".

Информация об изменениях в структуре собственности будет подана соответствующим уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законодательством. На телеканале подчеркнули, что "указанные изменения не повлияют на редакционную политику".

Константин Жеваго

Forbes.ua

Как сообщал "Обозреватель", ранее была информация, что Константин Жеваго намерен лично приобрести телеканал "Эспрессо".

Персона
Константин Жеваго
Место
Украина
Объекты
СМИтелеканал еспресо
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