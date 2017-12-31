Сын украинского олигарха стал совладельцем известного телеканала

Сын народного депутата и украинского олигарха Константина Жеваго Иван стал совладельцем телеканала "Эспрессо".

Об этом сообщается в заявлении на сайте телеканала "Эспрессо".

Компания Atmosphere Entertainment, владельцем которой является Иван Жеваго, купила доли телеканала у бывшего премьер-министра Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка и жены главы МВД Арсена Авакова Инны.

"После подписания соответствующих соглашений Яценюк и Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") отстранили их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", — написано в заявлении.

"Указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%. В результате реализованных сделок Княжицкая остается опосредованной владелицей 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины Иван Жеваго", — сообщили в "Эспрессо".

Информация об изменениях в структуре собственности будет подана соответствующим уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законодательством. На телеканале подчеркнули, что "указанные изменения не повлияют на редакционную политику".

Константин Жеваго Forbes.ua

Как сообщал "Обозреватель", ранее была информация, что Константин Жеваго намерен лично приобрести телеканал "Эспрессо".