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2 сентября • обновлено в 14:16
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Свыше 60 млрд: Украина рекордно увеличила остаток денег в казне

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В Украине остаток средств на едином казначейском счете установил новый рекорд – 61,8 млрд гривен.

В частности, остаток средств в госказне по итогам августа увеличился на 26,3% (48,97 млрд гривен), сообщают "Українські новини".

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,2 млрд гривен (по состоянию на 1 марта).

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Согласно данным Государственной казначейской службы, в 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,1 млрд до 9,9 млрд гривен.

При этом в 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,3 млрд до 5,1 млрд гривен.

Свыше 60 млрд: Украина рекордно увеличила остаток денег в казне

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов.

Таким образом, по итогам 2018 года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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Место
Украина
Тег
Государственная служба статистики Украины
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