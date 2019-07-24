Свыше 500 млн: на Луганщине посчитали компенсацию жителям из-за "ЛНР"

В Луганской области в результате боевых действий был разрушен 461 объект недвижимости.

"По состоянию на 1 июля количество разрушенных во время проведения антитеррористической операции, ООС на территории Луганской области квартир и частных домов, жители которых нуждаются компенсации, составляет 461 объект", – сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской ОГА Виталий Сурай в комментарии УНН.

По его словам, владельцы соответствующей недвижимости претендуют на компенсацию на общую сумму более 519 млн гривен.

"По показателю опосредованной стоимости сооружения жилья в Луганской области компенсация за эти разрушения должна составить 519 млн гривен", – резюмировал Сурай.

В Луганской области в результате боевых действий был разрушен 461 объект недвижимости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

"Мы будем ждать неделю, максимум – 8 дней, если не увидим демонтаж с той стороны, то начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", – сказал он.

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