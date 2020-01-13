Свыше 470 тысяч грн: в Украине увеличили штрафы для работодателей

В Украине повысили штрафные санкции для работодателей за нарушение законодательства о труде.
За препятствия при проведении проверки по вопросам выявления нарушений в части законодательства о труде будет налагаться штраф в размере 472,3 тысячи гривен. Об этом сообщает "Вестник" Государственной фискальной службы.
За фактический допуск работника к работе без оформления договора будут штрафовать на 141,7 тысячи гривен.
Аналогичные санкции будут действовать также при:
оформлении работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время;
выплатах заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.
За нарушение сроков выплаты заработной платы работникам более чем на один месяц, за выплату их не в полном объеме будут штрафовать на 14,2 тысячи гривен.
За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будут штрафовать на 47,2 тысячи гривен.
Аналогичные санкции вводятся за несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к военной службе.
В Украине повысили штрафные санкции для работодателей за нарушение законодательства о труде
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монобольшинство Верховной Рады (фракция "Слуга народа" отдала 226 голосов "за") поддержало в первом чтении законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.
Документ предусматривает, что штрафы для компаний вырастут в десять раз, однако проверок должно стать меньше.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!