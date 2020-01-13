Свыше 470 тысяч грн: в Украине увеличили штрафы для работодателей

В Украине повысили штрафные санкции для работодателей за нарушение законодательства о труде.

За препятствия при проведении проверки по вопросам выявления нарушений в части законодательства о труде будет налагаться штраф в размере 472,3 тысячи гривен. Об этом сообщает "Вестник" Государственной фискальной службы.

За фактический допуск работника к работе без оформления договора будут штрафовать на 141,7 тысячи гривен.

Аналогичные санкции будут действовать также при:

оформлении работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время;

выплатах заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

За нарушение сроков выплаты заработной платы работникам более чем на один месяц, за выплату их не в полном объеме будут штрафовать на 14,2 тысячи гривен.

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будут штрафовать на 47,2 тысячи гривен.

Аналогичные санкции вводятся за несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к военной службе.

В Украине повысили штрафные санкции для работодателей за нарушение законодательства о труде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монобольшинство Верховной Рады (фракция "Слуга народа" отдала 226 голосов "за") поддержало в первом чтении законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Документ предусматривает, что штрафы для компаний вырастут в десять раз, однако проверок должно стать меньше.

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