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11 января • обновлено в 04:48
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Свыше $140 тысяч в год: названы самые высокооплачиваемые профессии в 2020 году

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Работа в области искусственного интеллекта является одной из крупнейших карьерных возможностей в 2020 году.

Средняя зарплата специалистов этой отрасли составляет $136 000 в год, а спрос на них увеличивается на 74% ежегодно. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование портала для поиска работы и сотрудников LinkedIn.

Вакансии в основном сосредоточены в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле и Лос-Анджелесе.

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При этом лидирующими по уровню заработка остаются узконаправленные специалисты сферы IT:

  • Инженеры по робототехнике – +40% ежегодного роста спроса последние 5 лет. Среднегодовая зарплата – $85 000.

  • Специалисты по данным – спрос +37% ежегодно, средняя зарплата – $143 000.

  • Фулстек программисты – спрос +35% ежегодно, средняя зарплата – $82 000.

  • SR-инженеры – спрос +34% ежегодно, средняя зарплата – $130 000.

  • Customer success менеджеры – спрос +34% в год, средняя зарплата – $90 000.

  • Дата инженеры – спрос +33% ежегодноежегодно, средняя зарплата – $100 000.

Работа в области искусственного интеллекта является одной из крупнейших карьерных возможностей в 2020 году

Работа в области искусственного интеллекта является одной из крупнейших карьерных возможностей в 2020 году

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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Автор
Виктор Калиненко
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Самая высокооплачиваемая это мойка панских унитазов.
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Он Алекс
Он Алекс
Нуланд Печеньки, когда унитазы сворованные с украинских кораблей вернёте ? Чмошница ты ватная
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