Свыше $140 тысяч в год: названы самые высокооплачиваемые профессии в 2020 году

Работа в области искусственного интеллекта является одной из крупнейших карьерных возможностей в 2020 году.

Средняя зарплата специалистов этой отрасли составляет $136 000 в год, а спрос на них увеличивается на 74% ежегодно. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование портала для поиска работы и сотрудников LinkedIn.

Вакансии в основном сосредоточены в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле и Лос-Анджелесе.

При этом лидирующими по уровню заработка остаются узконаправленные специалисты сферы IT:

Инженеры по робототехнике – +40% ежегодного роста спроса последние 5 лет. Среднегодовая зарплата – $85 000.

Специалисты по данным – спрос +37% ежегодно, средняя зарплата – $143 000.

Фулстек программисты – спрос +35% ежегодно, средняя зарплата – $82 000.

SR-инженеры – спрос +34% ежегодно, средняя зарплата – $130 000.

Customer success менеджеры – спрос +34% в год, средняя зарплата – $90 000.

Дата инженеры – спрос +33% ежегодноежегодно, средняя зарплата – $100 000.

Работа в области искусственного интеллекта является одной из крупнейших карьерных возможностей в 2020 году

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!