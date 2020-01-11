Свыше $140 тысяч в год: названы самые высокооплачиваемые профессии в 2020 году

Работа в области искусственного интеллекта является одной из крупнейших карьерных возможностей в 2020 году.
Средняя зарплата специалистов этой отрасли составляет $136 000 в год, а спрос на них увеличивается на 74% ежегодно. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование портала для поиска работы и сотрудников LinkedIn.
Вакансии в основном сосредоточены в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле и Лос-Анджелесе.
При этом лидирующими по уровню заработка остаются узконаправленные специалисты сферы IT:
Инженеры по робототехнике – +40% ежегодного роста спроса последние 5 лет. Среднегодовая зарплата – $85 000.
Специалисты по данным – спрос +37% ежегодно, средняя зарплата – $143 000.
Фулстек программисты – спрос +35% ежегодно, средняя зарплата – $82 000.
SR-инженеры – спрос +34% ежегодно, средняя зарплата – $130 000.
Customer success менеджеры – спрос +34% в год, средняя зарплата – $90 000.
Дата инженеры – спрос +33% ежегодноежегодно, средняя зарплата – $100 000.
Работа в области искусственного интеллекта является одной из крупнейших карьерных возможностей в 2020 году
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.
В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:
12497 гривен в 2020 году;
14187 гривен в 2021 году;
16047 гривен в 2022 году.
По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.
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