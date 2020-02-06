СМИ впервые показали контракт Коболева: сколько и за что получил

Оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева составил 1,041 млн гривен.

При этом выплата ежемесячных премий должна проходить согласно коллективному договору. Об этом говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли, передают "Українські новини".

Также Коболеву начисляются и выплачиваются обязательные гарантийные и компенсационные выплаты, установленные трудовым законодательством.

"Стороны подтверждают, что в суммы выплат, которые осуществляются по этому контракту, включены все суммы заработной платы и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат (включая надбавки, доплаты, премии, вознаграждения и так далее), которые подлежат уплате в пользу руководителя согласно условиям коллективного договора компании, действующего на дату проведения выплат", – говорится в условиях контракта.

Кроме того, главе НАК "Нафтогаз Украины" вместе с ежегодным отпуском один раз в год выплачивается материальная помощь на оздоровление.

Коболеву по контракту предоставлен отпуск в 31 день каждый год. То есть из 12 месяцев в году он может работать только 11 месяцев.

Оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева составил 1,041 млн гривен "Українські новини"

Оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева составил 1,041 млн гривен "Українські новини"

Оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева составил 1,041 млн гривен "Українські новини"

Оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева составил 1,041 млн гривен

Как писал OBOZREVATEL:

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