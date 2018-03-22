"Связать все облцентры": Гройсман рассказал, что ждет дороги Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство в течение пяти лет намерено связать качественными дорогами все областные центры Украины.

По его словам, такой план базируется на реалистичных финансах, задачах и показателях, передает "Укринформ".

"Мы утвердили программу развития украинских дорог. В этом году мы будем иметь 50 миллиардов гривен", – заявил Гройсман.

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Премьер-министр отметил, что при качественном и эффективном использовании этих средств прорыв в вопросе восстановления дорог может быть в разы больше.

В частности, Гройсман напомнил, что с 1 января в Украине заработал Дорожный фонд, который предусматривает более 10 миллиардов гривен, которые направят в регионы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кабмине инициировали усовершенствование системы государственных строительных норм при строительстве дорог с учетом непосредственно строительства дорожного полотна и соблюдения правил безопасности.