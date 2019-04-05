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Связан с Кремлем: у брата Королевской обнаружили бизнес в Крыму

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Генерал-майор российской полиции Константин Королевский, брат народного депутата от "Оппоблока" Натальи Королевской, ведет устричный бизнес в оккупированном Крыму с тещей советника президента РФ Сергея Глазьева.

Устричная ферма "Аква Крым" Королевского и Лилии Гомзик расположена в селе Медведево на берегу Донузлава, передает ВВС.

Предприятие открылось после продуктового эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции Запада в августе 2014 года: в список запрещенных к ввозу продуктов тогда попали и морские деликатесы.

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У устрично-мидийного комплекса "Аква Крым" два основных юрлица: ООО "Аква Крым" и ООО "Азбука моря". Доли "Азбуки моря" распределены следующим образом: Константин Королевский - 27,5%, Геннадий Удовиченко (генерал-майор российской полиции) - 27,5%, Лилия Гомзик - 22,5%, Эдуард Шматков (строительный предприниматель из Самары) - 22,5%. Структура владения "Аква Крымом" похожая, только там вместо Королевского - его родственница Светлана.

Связан с Кремлем: у брата Королевской обнаружили бизнес в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Россия нанесла неожиданный удар по туристическому бизнесу в Крыму.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Наталья Королевская
Место
Украина
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