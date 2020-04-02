Связь Зеленского с олигархами сорвала планы приватизаций ФГИ: Бутусов раскрыл детали

План доходов Фонда госимущества провален из-за неспособности президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса шмыгаля забрать у олигархов "Центрэнерго", облэнерго и другие стратегические предприятия.

Об этом в четверг, 2 апреля, написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

Он напомнил, что 6 февраля глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что по плану приватизации стратегических предприятий поступления в бюджет в 2020-м году могут составить 12 миллиардов гривен.

"Однако выполнить эту программу не удастся. И дело не в кризисе, оценки просто минимальные - продажа 20 крупнейших госпредприятий может даже в кризис принести куда большие средства, план поставлен исходя из самых минимальных оценок. Однако план не будет выполнен по совсем другой причине - потому что Зеленский позволяет олигархам сохранять полный контроль над стратегическими предприятиями", - написал Бутусов.

Журналист также привел пример ситуацию с "Центрэнерго", где "никак не получается уволить старого директора и назначить нового. А значит нельзя подготовить предприятие к приватизации, нельзя выполнить предусмотренные для этого планы".

"Государство недееспособно, и не может обеспечить исполнение своих собственных решений даже в стратегических вопросах. О какой приватизации и доходах от управления государственной собственностью вообще может идти речь? Без изменения государственной политики приватизация невозможна", - заключил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Фонд госимущества Украины начал подготовку к приватизации "Центрэнерго" – крупнейшей государственной энергокомпании. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко издал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации, сообщили в пресс-службе ведомства.

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